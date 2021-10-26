Вашингтон, , 19:48 — REGNUM Американский комик Дэйв Шапелл, который разозлил многих трансгендеров своим последним шоу на Netflix, не отказался от своих слов вопреки бурной критике в социальных сетях, сообщает 26 октября BBC.

Netflix Matthew Keys

Шаппел написл в Instagram, что готов встретиться с членами трансгендерного сообщества, которые обвиняют его комедийное шоу за трансофобию.

Он также предложил зрителям решить, был ли он «отменен».

Сообщение в социальной сети появилось после того, как группа сотрудников под названием Team Trans* (Команда Трансов), вышла на митинг к 13-этажному офису Netflix в Лос-Анджелесе, рассердившись на начальство за то, что оно выпустило комедийный спецвыпуск The Closer с Шапеллом.

Как сообщало ИА REGNUM, «Культура отмены» тяжелым катком проехалась по очень многим знаменитостям в США и Европе. Впрочем, все же «отмена» больше всего свирепствует на Западе. Главным признаком является вычеркивание из всех обойм «нетолерантных» деятелей культуры.