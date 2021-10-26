Москва, 26 октября, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Российские военные моряки и морские пехотинцы большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» спасли в Гвинейском заливе от пиратов на панамском контейнеровозе Lucia два десятка украинцев, одного румына и одного гражданина России, сообщил 26 октября журналистам командир отряда боевых кораблей Северного флота капитан 1-го ранга Станислав Ваврик.

Минобороны России БПК «Вице-адмирал Кулаков»

Он уточнил, что перед высадкой штурмовой группы морских пехотинцев на панамский контейнеровоз была установлена связь с компанией-судовладельцем, подтвердившей, что экипаж контейнеровоза укрылся в цитадели.

«Уточнили обстановку, что в команде судна было 22 человека: один россиянин, один румын и 20 украинцев. Все находились живые и здоровые и укрыты в этом помещении», — рассказал Варик.

«В настоящее время судно по просьбе капитана конвоируется отрядом кораблей, и будет еще контроль судоходства осуществляться в течение сегодняшнего дня, дальше — по отдельным уже решениям действовать», — добавил он.

Кроме того, на борт контейнеровоза были высажены следователь и прокурор.

«В соответствии с требованием документов, составили акт спасения личного состава, акт оказания помощи судну, для того чтобы задокументировать и документально компания их судоходная подтвердила наши действия, капитан соответствующие штампы и росписи поставил в документе», — уточнил командир отряда Северного флота.

«Все живые, здоровые поднялись на верхнюю на палубу, горячо приветствовали, благодарили, просто кидались обниматься на морскую пехоту, за спасение», — рассказал капитан 1-го ранга Станислав Варик.