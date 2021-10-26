Челябинск, , 17:14 — REGNUM В Челябинской области вынесен приговор по делу об убийстве в 1994 году главы Копейска Сергея Вялова. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд

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Троим местным жителям вменили два убийства, покушение на убийство, бандитизм и незаконное приобретение оружия. Следователи и суд установили, что эти граждане организовали в августе 1994 года убийство Вялова в связи с осуществлением им служебной работы по использованию муниципального имущества. Также они подожгли здание местной налоговой инспекции, а затем убили человека и покушались на убийство двоих граждан.

Приговор вынес Челябинский облсуд. По данным пресс-службы облпрокуратуры, руководитель банды отправится в колонию на 25 лет. А его соучастникам отмерили 19 и 20 лет. Все они попадут в колонию строгого режима.

Ещё пятеро соучастников ранее были осуждены тоже к длительным срокам лишения свободы. В пользу потерпевших суд взыскал 5 млн рублей в качестве возмещения причинённого морального вреда.