Тюмень, , 17:14 — REGNUM В Тюменской области из-за дополнительных ограничений, введённых в регионе с 30 октября по 7 ноября 2021 года, для предприятий малого и среднего бизнеса предусмотрены налоговые льготы. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор 26 октября.

Налоги stevepb

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По причине введённых жёстких антиковидных ограничений в Тюменской области в первую очередь могут пострадать предприятия малого и среднего бизнеса. Чтобы компенсировать их потери, глава региона поручил подготовить предложения, согласно которым будут снижены ставки по областным налогам.

Планируется снизить ставки на 30% для предприятий, работающих по упрощённой системе налогообложения, и для тех организаций, которые используют патент.

«Эти меры мы предлагаем применить на весь 2021 год, а это около 250 млн рублей. Документ будет рассмотрен на ближайшем заседании Тюменской областной думы», — заявил Александр Моор.