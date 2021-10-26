Тбилиси, , 17:30 — REGNUM В грузинском парламенте произошла очередная перебранка между депутатами, представляющих правящую и оппозиционную партии, сообщает 27 октября грузинский телеканал «Формула».

«Неприличными словами не выражаться!» Цитата из т/ф «Собачье сердце». Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР

Во время заседания парламентского комитета по международным делам опозиционные депутаты выразили своё недовольство тем, что министр иностранных дел Давид Залканиани игнорирует их многочисленные приглашения. В ответ депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» обвинили своих оппонентов в незнании парламентского регламента. Ссора между политическими противниками продолжилась после завершения рабочего заседания и вылилась во взаимные оскорбления. Депутат от «Грузинской мечты» Георгий Хелашвили сделал оскорбительный жест в отношении оппозиционного депутата Ноны Мамулашвили, а затем обозвал её нецензурными словами. Мамулашвили заявила, что она намерена подать на Хелашвили жалобу в парламентский комитет по этике. В свою очередь, депутаты от правящей партии заявили, что Хелашвили лишь ответил Мамулашвили после того, как она первой оскорбила его.

Напомним, в грузинском парламенте очень часто происходят стычки между депутатами, сопровождемые взаимными оскорблениями и даже переходящими в драки.