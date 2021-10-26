Москва, , 17:12 — REGNUM Рост цен на недвижимость в РФ будет на уровне инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил координатор экспертно-аналитического центра института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Алексей Поплавский. Так он прокомментировал информацию о сентябрьском ускорении роста ипотечного рынка РФ.

Ипотека Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

«Рынок ипотеки продолжит рост в этом году и на перспективу ближайших 10 лет. Просто темпы роста будут регулироваться таким образом, чтобы минимизировать риски для всех игроков рынка и экономики страны, — сказал Поплавский. — В среднем по стране мы ожидаем стабилизации цен [на недвижимость] и дальнейшего роста на уровне, сопоставимом с уровнем инфляции. В отдельных локациях и проектах, где цены были перегреты сильнее всего, возможна плавная коррекция, которая может растянуться на срок от 6 до 18 месяцев».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Татьяна Школьная рассказала о том, что в настоящее время нельзя говорить о трендах ускорения роста ипотечного рынка.

Читайте ранее в этом сюжете: В ВШЭ рассказали, как в РФ упали темпы роста ипотечного рынка