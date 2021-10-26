Москва, , 17:12 — REGNUM Более трети от общей заболеваемости COVID-19 в России приходится на столичные регионы. Об этом сообщила 26 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Увеличилась доля столичных регионов. Сейчас на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург приходится 35,7% всей заболеваемости в России», — сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Напомним, ранее Анна Попова сообщила, что в 32 российских регионах рост числа случаев заражения коронавирусом превышает средний уровень по стране.

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