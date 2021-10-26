Москва, , 17:10 — REGNUM В настоящее время в РФ нужно стабилизировать темпы роста ипотечного рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявила замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная. Так она прокомментировала новость о том, что в сентябре 2021 года в РФ ускорился рост ипотечного рынка по сравнению с августом.

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«Речь идет от росте относительно предыдущего месяца, и это предварительные данные, — подчеркнула Школьная. — Что касается общей картины по ипотечному жилищному кредитованию (ИЖК), то в период с 1 января и к 1 сентября 2021 года мы имеем следующую картину. Годовые темпы прироста: объемов выдачи ИЖК — минус 6,1% (минус 150,8 тыс. кредитов); объемов задолженности — минус 28%. Ни о каких трендах ускорения речи не идет, наоборот. В 2020 году и в первой половине 2021 года мы наблюдали взрывной рост. Сейчас задача заключается в выравнивании, стабилизации темпов роста, и эта задача выполняется».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России наблюдается ускорение ипотечного кредитования, которое пока что не соответствует среднемировому уровню для сопоставимых по ВВП стран.

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