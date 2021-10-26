Подгорица, 26 октября, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Квадратный метр квартиры в 2021 году после острого кризиса стал на 10−30 процентов дороже, чем раньше, сообщает черногорское статистическое ведомство Монтат. Это произошло из-за значительного подорожания строительных материалов, но при этом спрос выше предложения, говорят агенты по недвижимости.

(сс) rawpixel Сделки с недвижимостью

Наиболее востребованы апартаменты с одной спальней меньшего размера, и их больше всего на рынке.

На уровне Черногории самая дорогая недвижимость в Тивате, где квадратный метр стоит несколько тысяч евро, а самая дешевая в Улцине и на севере.

«На севере мы видим, что там вроде мало строят, мало покупают», — сказала Миле Гуйич из Строительной ассоциации Черногории.

Однако, что касается Колашина (горнолыжный курорт), агентства недвижимости ожидают расширения строительства.

Сейчас, отмечают эксперты, неподходящий момент для покупки недвижимости и нужно дождаться стабилизации цен на рынке.