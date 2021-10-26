Москва, , 17:09 — REGNUM Из-за роста инфляционных ожиданий граждан РФ они переходят на потребление товаров более низкого качества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов, комментируя новость о росте этих ожиданий.

Инфляция josep salvia i boté

«Для рядового гражданина высокие инфляционные ожидания означают сразу несколько последствий, — объяснил Комолов. — Во-первых, это, конечно, перенос спроса на настоящее время. Попытка потратить накопленные деньги здесь и сейчас. Таким образом, можно сказать, что чем выше цены, тем меньше будут сбережения. Люди будут ликвидировать свои сбережения и переносить их в потребление текущего момента. Кроме того, люди будут менять структуру потребления, переходя к более дешевым товарам. Потому что в целом инфляция имеет очень неприятное экономическое последствие — она усиливает социальное неравенство. Домохозяйства с низкими и средними доходами свои накопления держат в денежной форме. А богатые домохозяйства свои активы держат в натуральной форме — в виде покупок драгоценных металлов, недвижимости, автомобилей. И таким образом, в условиях инфляции стоимость их активов может даже расти, а не снижаться».

В итоге, как пояснил Комолов, в России растет социальное расслоение.

«И это влияет на структуру потребления. Люди переходят к товарам более низкого качества. И в структуре потребления растет доля товаров первой необходимости. Снижается доля образования, здравоохранения — на них просто не остается денег», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, как рост инфляционных ожиданий влияет на ситуацию с инвестициями.

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