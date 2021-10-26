Петрозаводск, , 17:11 — REGNUM Выявляемость новых заражённых коронавирусом в Республике Карелия пошла на спад, но госпитализация заболевших ковидом продолжает расти. Об этом 26 октября сообщили в региональном оперативном штабе.

Реанимация для больных COVID-19 Александр Куликов © ИА REGNUM

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За минувшие сутки в Карелии был выявлен 291 новый носитель, что на 30 человек меньше, чем днем ранее. При этом за сутки было госпитализировано 44 человека.

Из новых инфицированных только пять человек ранее прошли вакцинацию. Состояние четырех новых заболевших оценивается как тяжёлое. Вместе с тем, в регионе за сутки значительно сократилось количество свободных ковидных коек — с 18,2% до 15,1%. Сейчас в перепрофилированных под ковид стационарах находятся на лечении 906 пациентов. Состояние 96 из них оценивается как тяжёлое. Как уточнили в оперштабе, все они не были привиты. Состояние еще восьми человек оценивается как крайне тяжёлое, двое подключены к ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике выявлено 73 357 инфицированных, в том числе 8327 детей. Выздоровели из них 69 036 человек, в том числе 7857 детей. За минувшие сутки по выздоровлению были выписаны 307 из ранее зараженных. Продолжают лечение 3360 инфицированных, в том числе 470 детей. Умер от осложнений COVID-19 961 пациент, в том числе четыре летальных случая были зарегистрированы 25 октября.

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