Москва, 26 октября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. В связи с ростом инфляционных ожиданий в России повышается вероятность снижения спроса со стороны населения и риск того, что инвестиции не принесут дохода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов. Так он прокомментировал соответствующую новость.

Picserver.org Инфляция

«Инфляционные ожидания растут вместе с инфляцией. Граждане смотрят на ценники и проецируют их значения на будущее. Если сейчас есть рост, то люди будут ожидать его и в будущем. Фактически можно смотреть на официальный уровень инфляции и по нему определять динамику ожиданий. Она имеет ту же природу. Просто находится на несколько процентных пунктов выше», — сказал Комолов.

При этом он подчеркнул, что ожидания такого рода играют очень большую роль в экономике.

«В первую очередь они влияют на инвестиции. Ни один инвестор и ни один капиталист не будет осуществлять вложения в условиях высокой инфляции. Потому что повышается вероятность снижения спроса со стороны населения и риск не отбить инвестиции», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, верно ли официальная российская статистика подсчитывает уровень инфляции.