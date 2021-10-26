Москва, , 17:07 — REGNUM Официальная российская статистика, фиксируя уровень инфляции в России, не учитывает гигантское социальное расслоение, которое есть в стране. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал информацию о том, что инфляционные ожидания населения РФ выросли до 13,6%, вернувшись, таким образом, к максимальным за последние пять лет значениям.

Инфляция Pixabay.com

«Инфляционные ожидания всегда выше регистрируемого уровня инфляции, который фиксируют власти. Одна из причин этого — сомнительная методология Росстата. Она не учитывает гигантское социальное расслоение, когда какие-то социальные группы, например большая часть людей с низкими доходами, не потребляет те товары, по которым рассчитывается инфляция, — сказал Комолов. — Например, туристические поездки. А они занимают большую долю в потребительской корзине, по которой Росстат рассчитывает инфляцию. А туристические поездки в условиях пандемии подешевели в ряде стран».

И это, как пояснил Комолов, снижает итоговый результат инфляции, который считает государство.

«Понятное дело, что для большинства наших соотечественников таких услуг вообще не существует. Они ими никогда не пользуются. При этом продукты питания дорожают сильно. Дорожают услуги ЖКХ, дорожает бензин и все другие товары, которые мы потребляем ежедневно. И мы видим, что на кошельке граждан инфляция сказалась значительно сильнее, чем показывает официальная статистика», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что если меры ЦБ РФ по обузданию инфляции не сработают, то Россию может ждать стагнация.