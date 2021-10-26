Москва, , 17:06 — REGNUM Рост числа случаев заражения коронавирусом в 32 российских регионах превышает средний уровень по стране. Об этом сообщила 26 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В 32 регионах по итогам прошедшей недели мы видим и растущую заболеваемость, и заболеваемость, превышающую среднероссийские показатели на разное количество процентов», — сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Напомним, ранее Анна Попова сообщила, что обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан введена во всех российских регионах.

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