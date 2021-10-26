Железногорск, Курская область, , 17:05 — REGNUM В Курской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника полиции МО МВД России «Железногорский», обвиняемого в получении взятки в крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Взятка Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

По версии следствия, с ноября 2018 года по декабрь 2019 года, обвиняемый систематически получал денежные взятки от организатора незаконных азартных игр на территории Железногорска. За это организатора полицейский не привлекал к уголовной ответственности и оказывал «общее покровительство». Общая сумма взяток составила 715 тысяч рублей.

Расследование завершено, уголовное дело передали в суд.