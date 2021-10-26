Оренбург, , 17:05 — REGNUM 26 октября в Оренбурге на стадионе «Газовик» футбольный клуб «Оренбург», выступающий в Футбольной Национальной Лиге (второй по силе дивизион), в матче третьего тура группового этапа БЕТСИТИ Кубка России потерпел крупное поражение от московского «Динамо» со счетом 0:3.

Первый мяч на 8-й минуте встречи забил 19-летний форвард молодежной сборной России Константин Тюкавин — 0:1. На 81-й минуте вышедший на замену Никола Моро удвоил преимущество гостей — 0:2. Через шесть минут Роман Евгеньев установил окончательный счет — 0:3.

Желтые карточки получили Тимур Аюпов (20'),Матео Стаматов (38') и Николай Прудников (52').

Составы команд:

«Оренбург»: Полетаев, Козлов (Малых, 69'),Стаматов (Сычевой, 75'),Гойкович, Аюпов, Шаболин (Титков,46'), Эктов, Миронов, Прудников, Корян (Бидловский, 80'),Диалло (Фамейе, 46').

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Бальбуэна, Скопинцев, Евгеньев, Грулев (Игбун, 83'),Щиманьский (Фомин, 46'),Н’Жи, Захарян (Моро, 72'),Кутицкий, Тюкавин (Гладышев, 83').

Московское «Динамо», одержав вторую победу в группе 11, набрало шесть очков и заняло чистое первое место в турнирной таблице. «Оренбург» с тремя очками остался на втором месте.