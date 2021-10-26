Москва, , 17:04 — REGNUM Самая привлекательная цена на экспортную пшеницу оказалась у России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии роста» в Самарской области, глава крестьянско-фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко. Так он прокомментировал информацию о рекордном росте цен на данный товар.

Пшеница

«Валовый сбор пшеницы в мире меньше, чем в 2020 году, а потребление все же растет. И действительно экспортные цены на российскую пшеницу достигли нового максимума, — сказал Крмоленко. — Но европейская цена на сегодня составляет 282 евро за тонну, а американская 311 долларов. Однако США далеко, и пшеницу еще надо доставить до стран-потребителей. В свою очередь, Канада почти 90% пшеницы продает именно в США. И получается, что самая привлекательная цена на пшеницу остаётся у России, хотя и является исторически самой большой за последние девять лет».

Что касается нового роста цены на пшеницу, то, как полагает Ермоленко, в настоящее время фермеры уже продали тот объём, который хотели, а остальной будут хранить до весны.

«Деньги фермерам нужны не сейчас, а именно весной. Именно тогда гарантированно случится новый скачок цены на пшеницу — 10−30%», — добавил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что цены на российскую экспортную пшеницу могут упасть к докризисному уровню.

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