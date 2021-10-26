Подгорица, , 17:04 — REGNUM За сутки в Черногории четыре человека умерли от от ковида, при этом было зарегистрировано 542 новых случая заражения коронавирусом, сообщает институт общественного здравоохранения.

Медик Rosminzdrav.ru

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Среди погибших самому младшему было 64 года, а самому старшему — 80.

Общее количество смертей, связанных с инфекцией COVID-19, в Черногории с начала пандемии составляет 2075 человек.

К 15:00 выздоровление отмечено у 358 пациентов.

Число активных случаев заболевания составляет 4192.