Тюмень, , 17:01 — REGNUM В Тюменской области уральские спасатели завершили работу по оказанию помощи в ликвидации вспышки высокопатогенного гриппа птиц и предотвращении распространения заболевания. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

МЧС Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Сводная группировка Уральского учебного спасательного центра МЧС России прибыла в Тюменскую область 18 октября 2021 года. В течение недели 50 спасателей оказывали содействие птицефабрике «Боровская» в утилизации зараженной птицы.

С 26 октября спасатели направились к месту постоянной дислокации. Утилизация изъятого поголовья птиц продолжается.