Рига, , 17:00 — REGNUM Латвийские больницы ищут возможности привлечь дополнительные руки студентов и сотрудников негосударственных организаций.Об этом сообщило Латвийское радио.

Медик (сс) UNMEER

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Резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в республике при уже максимальной загрузке медперсонала не оставило иного выбора, констатируют специалисты. В противном случае национальному здравоохранению грозит коллапс.

Руководствостоличной больницы имениСтрадиня уже обратилось к студентам-медикам, рассказал руководитель ковид-отделения стационара Каспар Раценис.

Студентам предложили поработать в ковид-отделении и в других структурах в качестве ассистентов медперсонала. Студенты могут заниматься и работой медсестер, а также помочь врачебному персоналу выполнять наиболее простые из обязанностей. Это предлагается добровольно.

«Это, по сути, вызов на будущее, потому что в ближайшую неделю пациентов точно не станет меньше, их число только увеличится», — пояснил Раценис.

Елгавская больница еще раньше объявила, что стационар остро нуждается в специалистах-медиках, а также медсестрах, санитарах, помощникахсестер. Около тридцати желающих уже откликнулись, рассказала главная медсестра больницы Эмма Ашурко.

Правда, в отличие от предложения столичной больницы здесь добровольцам будут платить за работу.

Сообщается, что впонедельник, 25 октября,число пациентов с Covid-19, находящихся в стационарах Латвии, достигло 1444, 160 были в тяжелом состоянии. Оба показателя — рекордныес начала пандемии коронавируса в стране.