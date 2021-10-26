Липецк, 26 октября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Реализация региональной программы капитального ремонта продолжается в Липецкой области. Как сообщил ИА REGNUM глава региона Игорь Артамонов, по краткосрочному плану обновление в 2021 году запланировано в 306 многоквартирных домах, улучшат условия проживания более 70 тысяч человек.

Липецкаяобласть.рф В Липецкой области в 2021 году капитально отремонтируют 306 домов

«Радует, что дома липчан ремонтируются, дворовые территории благоустраиваются, и наши города хорошеют, становятся уютнее. Мы и в дальнейшем будем работать в этом направлении, обязательно учитывая мнения и предложения жителей», — отметил Игорь Артамонов.

В 209 многоэтажных домах работы выполнены полностью или уже находятся в стадии завершения, что составляет 68% от общего объёма. В 30 домах капремонт перенесён на 2022 год из-за недопусков или отсутствия необходимости. В оставшихся 67 домах, согласно графику, завершение работ запланировано на ноябрь-декабрь 2021 года. В домах, где проходит капитальный ремонт, регулярно проводят проверки.