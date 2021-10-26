Вашингтон, 26 октября, 2021, 21:07 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден встретится с папой Франциском в Ватикане 29 октября, сообщает 26 октября Reuters.

Gage Skidmore Джо Байден

Встреча Байдена с папой Римским пройдет на фоне того, как некоторые римско-католические епископы в США упрекают Белый дом за поддержку абортов.

Напомним, что сам Байден является католиком и регулярно посещает церковь. Он также держит фотографию папы на своием столе в Овальном кабинете.

Ранее Байден заявил, что лично выступает против абортов, но как лидер США не может навязывать свои взгляды гражданам.

При этом консервативные католические СМИ и епископы США критикуют президента за такую позицию. Некоторые даже предложили запретить ему причащаться в церкви, то есть совершать ритуал, являющийся центральным для Католической церкви.