Таллин, 26 октября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Эпидемическая истерия призвана отвлечь жителей Эстонии от гораздо более серьезных проблем, которые принимают лавинообразный характер.Такое мнение высказал обозреватель эстонского портала sputnik-meedia.eeВладимир Барсегян, комментируя все более острую дискуссию в местных СМИ и соцсетях на тему вакцинации и ковид-ограничений.

Pixabay.com Коронавирус

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«Массовый психоз на почве пандемии коронавируса растет невиданными темпами, и уже не кажутся невозможными прямые рукопашные схватки между сторонниками и противниками вакцинации», — описывает он ситуацию.

По его мнению, дискуссией вокруг ковида власти страны пытаются отвлечь население от куда более насущных проблем — заметного удорожания жизни, ухудшения материального положения эстоноземельцев: «Между тем рост цен на энергию означает тотальное подорожание всего, ибо нет в современном мире материала или продукта, в производстве которого не участвуют электричество и газ».Он добавил, что растут цены на строительные материалы и недвижимость, растет инфляция. Совсем недавно местные производители заявили о том, что скоро станут дороже мясные изделия и напитки.

«Дешевеют только деньги, ведь с каждым днем на них можно купить все меньше и меньше», — говорит эстонский публицист и добавляет: «Когда сопоставляешь все факты, возникает ощущение надвигающейся экономической катастрофы, которая, безусловно, усугубляется пандемией».

Владимир Барсегян не скрывает тревоги по поводу того, что власти страны и ведущие политики даже незадумываются на эту тему: «Вот это и заботит меня по-настоящему и уже гораздо в меньшей степени пандемия, тем более что сам привит и остальным того же желаю».