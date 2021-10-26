Астрахань, , 16:55 — REGNUM В Астраханской области суд вынес приговоры четырём местным жителям в возрасте от 38 до 47 лет, которых признали виновными в организации, участии и финансировании экстремистской организации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Обыск

С июля 2017 года по июнь 2020 года осужденные, которые являлись фактическими руководителями местной религиозной организации Свидетелей Иеговы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), продолжили организовывать собрания, хотя знали о запрете её деятельности. Также они пропагандировали преимущества своего религиозного учения и занимались распространением экстремистской литературы.

Чтобы не быть раскрытыми, они использовали меры конспирации, в том числе с использованием видеосвязи. В ходе расследования также был факт сбора этими же лицами денег с участников религиозной организации для финансирования управленческого центра организации.

Сотрудники региональных управлений УФСБ и МВД провели 27 обысков. По месту жительства осужденных изъяли средства связи, компьютеры, литературу экстремистского содержания, тетради и другие предметы, содержащие информацию о проводимой незаконной деятельности.

Трёх организаторов объединения приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на год. Ещё одну участницу приговорили к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественной организации, сроком на три года.