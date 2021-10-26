Москва, , 16:54 — REGNUM 26 октября агент 23-летнего нападающего московского «Спартака» и сборной Нидерландов Гуса Тиля Фулько ван Куперин сообщил, что футболист останется в «Фейеноорде» до конца текущего сезона, как и предусмотрено в арендном соглашении.

Гус Тиль Анна Нэсси

Ранее технический директор «Фейеноорда» Франк Арнесен сообщал, что нидерландский клуб не собирается выкупать Тиля у «Спартака».

В текущем сезоне Гус Тиль принял участие в восемнадцати матчах за «Фейеноорд» во всех турнирах, в которых набрал 15 (13+2) очков по системе гол+пас.

Тиль перешел в «Спартак» 5 августа 2019 года из АЗ (Алкмаар) за 18 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нидерландского футболиста составляет 5 миллионов евро.