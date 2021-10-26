Тюмень, , 16:54 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 326 случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 октября сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Днём ранее суточный прирост заражений в области был аналогичным.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 26 октября 2021 года коронавирусом заразились 68 104 человека, выздоровели 57 818 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 26 октября в регионе скончались 2284 пациента с COVID-19 (на 13 человек больше, чем днём ранее).