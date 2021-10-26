Подгорица, , 16:53 — REGNUM Правительство Черногории представит законопроект о происхождении собственности на пресс-конференции 27 октября, сообщило министерство юстиции.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

После этого последуют общественные слушания, которые продлятся 20 дней.

В министерстве также заявило, что в разработке документа участвовали отечественные и зарубежные эксперты, и что этим актом удалось избежать недостатков законов в соседних странах.

Закон должен быть принят в рамках обширного плана правительства по борьбе с коррупцией, что является одним из ключевых моментов на переговорах с ЕС.