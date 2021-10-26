Киев, , 16:52 — REGNUM Киев хочет привлечь Россию к ответственности «за преступления против Украины» и получать с неё репарации, заявил 26 октября глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter .

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По его словам, «речь о репарациях идет постоянно».

«На самом деле речь о репарациях идет постоянно. Репарации — это непосредственное международно-правовое последствие нарушений Россией норм международного права. Именно над этим мы шаг за шагом работаем. Мы неизбежно привлечем РФ к ответственности за ее преступления против Украины», — написал Кулеба.

Российская сторона воздерживается от комментариев.

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