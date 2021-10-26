Подгорица, , 16:48 — REGNUM Экономика Черногории, подстегиваемая отменой ограничений на поездки, резко начала восстанавливаться: реальный ВВП подскочил на 19%, что почти компенсировало падение на 20,5% в предыдущем году. Такие данные содержатся в отчете ЕС по экономическому положению в странах-кандидатах.

Рост Pixabay.com

В документе, который изучило TVCG, говорится, что рост ВВП в основном обусловлен ростом частного потребления, что является значительным положительным вкладом чистого экспорта в рост, а также в восстановление инвестиций.

По оценкам реального сектора, крах прошлогоднего туристического сезона и резкое падение доходов от туризма привели к резкому спаду в экономике.

Сообщается, что частное потребление увеличилось на 15,4% в годовом исчислении после падения на 8,2% в первом квартале и вместе с чистым экспортом было основным драйвером восстановления.

При этом отмечается, что безработица в стране продолжает расти. Несмотря на восстановление экономики и меры правительства по сохранению рабочих мест, уровень безработицы во втором квартале 2021 года продолжил рост до 24,2% по сравнению с 22,3% в первом и 17,9% годом ранее.