Видное, Московская область, , 16:49 — REGNUM На месте взрыва в жилом доме в подмосковном городе Видное не обнаружено утечки газа. Об этом сообщили в министерства энергетики Московской области.

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«В результате происшествия выбито окно в жилой комнате на первом этаже, без газоснабжения находится одна квартира. Пострадавших нет. По данным аварийной бригады, проводившей проверку, внутренний газопровод не поврежден, утечек газа нет», — отмечено в сообщении.

В ведомстве также добавили, что на данный момент выясняются все обстоятельства случившегося. В числе наиболее вероятных причин взрыва минэнерго Подмосковья называет неправильную эксплуатацию бытового газа.

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