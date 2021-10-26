Ярославль, , 16:44 — REGNUM Собственник строящегося торгового центра «МебельМаркт» Юрий Титов рассказал, что парковочных мест возле здания хватит всем посетителям. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

Парковка radcliffe dacanay

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ярославцы пожаловались на нехватку парковочных мест у нового торгового центра на Малой Пролетарской. Коллективное обращение они направили в ряд федеральных и региональных СМИ.

Однако собственник торгового центра опасений горожан не разделяет.

«По поводу парковки. Всегда это здание имело помещение на первом и втором этаже. На первом размещалась парковка. Если вы помните, на втором этаже находился гипермаркет. Посещаемость гипермаркета в день составляла где-то 5−6 тысяч человек. При этом парковочных мест было занято порядка 100−120. Это информация от наших сотрудников, которые работали раньше в «Карусели». Купив, мы не собирались там делать супермаркет, мы делали мебельный торговый центр. Посещаемость нашего торгового центра в день составляет 600−800 человек. Значит, если вы разделите на 12 часов — время работы с 10 до 22 — это, получается, 60−80 человек. По статистике, обеспеченность в Ярославле транспортом, машинами, составляет 226 машин на 1000 населения. Это значит, что в час нас посещает 60−80 человек, из них только 25−30% приезжает на машинах. Получается, что машиномест нам нужно 20−30 процентов. То есть, это 15−20 машиномест в час. Допустим, человек задержится на 2 часа, тогда нам надо 40 машиномест. Ну и вы представьте, как можно в мебельном центре ещё 3−4 часа находиться? Исходя из практики, а мы эксплуатируем четыре торговых центра — в Саратове, Рязани, Москве, мы сделали расчёт и вынесли парковку. У нас в итоге в шаговой доступности от каждого входа, метров 15−20, располагается 110 машиномест. То есть, у нас пятикратный запас», — рассказал Юрий Титов.

Ответил бизнесмен и на замечание авторов письма о том, что по закону количество машиномест должно быть большим. Он уточнил, что такие требования предъявляются к развлекательным торговым центрам, но не к узкоспециализированным.

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