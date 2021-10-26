Санкт-Петербург, 26 октября, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Компания миллиардера Владимира Свиньина «Охта Групп» стала победителем конкурса по продаже городских помещений в центре Петербурга, в здании на Евгеньевской улице, 2А — памятнике регионального значения Мытный двор постройки конца XVIII века. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).

Пресс-служба РАД Мытный двор в Петербурге.

Мытный двор занимает квартал, ограниченный проспектом Бакунина, Евгеньевской и Старорусской улицами, а также Овсянниковским садом. Здание построено в первой половине XIX века для хранения и складирования товаров, а также для сбора «мыта» — пошлины с купцов за перевоз товаров из одной точки в другую. Другой функцией двора была торговая, здесь можно было купить различные товары — от хлеба до телеги. Во второй половине XIX века здание было частично перестроено по проекту архитектора В.Ф. Геккера.

В 2014 году Смольный выделил участок на Евгеньевской улице, 2, под строительство нового здания Генконсульства США, однако после обострения отношений России и США участок отдали бизнесу. После чего был зафиксирован незаконный снос корпуса на Евгеньевской улице, 2В, выходящего на Старорусскую улицу. КГИОП предписал восстановить здание, но новый собственник смог отстоять в суде свою позицию.

В октябре 2021 года за 169,5 млн рублей на торги была выставлена часть объекта культурного наследия регионального значения — шесть помещений 1−2-3 этажных зданий нежилого фонда общей площадью 4 052,4 кв. метров (50% от общей площади здания). Как следует из описания объекта, помещения находятся в аварийном состоянии и требуют проведения капитального ремонта. Вместе с тем в здание подведены все необходимые коммуникации (электроснабжение, отопление, водопровод, канализация), которые также требуют полной реконструкции.

«Новый собственник объекта должен будет заключить договор аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора», — уточнили в РАД.

Здание расположено в исторической части Петербурга недалеко от Невского и Суворовского проспектов. В пешей доступности от объекта находится большое количество памятников истории и архитектуры, музеев, театров, высших учебных заведений.

Новым собственником помещений стало ООО «Охта Групп — Евгеньевская», согласно данным ЕГРЮЛ, единственным учредителем которого является «Охта Групп» Владимира Свиньина. Итоговая цена — 170,1 млн рублей.

«Продажа такого объекта, к тому же с превышением цены, еще раз подтверждает, что инвестиционный климат в городе выравнивается. Инвесторы не боятся вкладываться в сложные активы с более длительным сроком окупаемости. Новый владелец может приспособить объект практически под любой коммерческий проект — апартаменты, гостиницы, офисную и торговую функции, рестораны, проекты сферы услуг», — отметила заместитель руководителя Департамента продаж РАД по Санкт-Петербургу Дарья Гончарова.