Липецк, , 16:44 — REGNUM 26 октября в Липецке на стадионе «Металлург» московский ЦСКА в матче третьего тура группового этапа БЕТСИТИ Кубка России сезона 2021/22 сыграет с «Металлургом». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. За час до начала встречи команды назвали стартовые составы.

«Металлург»: Кутьин, Арустамян, Овчинников, Яковлев, Поярков, Войдель, Сазонов, Киселев, Редькович, Иваньков, Матюша.

Запасные: Иканович, Сухарев, Ахвледиани, Визнович, Баязов, Иванников, Белов, Черный, Титов, Завезен, Шаповалов, Фролов.

ЦСКА: Тороп, Каптилович, Васин, Фукс, Щенников, Бистрович, Кучаев, Дзагоев, Бохинен, Чалов, Яковлев.

Запасные: Боков, Мухин, Ахметов, Эджуке, Набабкин, Зайнутдинов, Обляков.

После первых двух туров ЦСКА с одной победой и тремя очками занимает первое место в турнирной таблице группы 10. Липецкий «Металлург» с тем же количеством очков идет одной позицией ниже.