Нижний Новгород, 26 октября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Доходы бюджета Нижегородской области на 2022 год прогнозируются на уровне 219,8 млрд рублей, а расходы — 223,16 млрд рублей. Об этом говорится в проекте региональной казны, внесенном на рассмотрение нижегородского законодательного собрания.

ИА REGNUM Нижний Новгород

В доходную часть входят 42,4 млрд рублей безвозмездных поступлений, из которых 39,4 млрд рублей нижегородское правительство планирует получить из федерального бюджета.

Также стало известно о том, что на реализацию государственных программ власти региона намерены потратить 210,05 млрд рублей, что составляет более 94% от общей суммы прогнозируемых расходов.

В том числе на реализацию национальных проектов в следующем году планируется направить 35,4 млрд рублей, из которых средства областного бюджета составят 14,4 млрд рублей и федеральной казны — 21 млрд рублей.

На развитие образования будет израсходовано 50,9 млрд рублей, на социальную поддержку граждан — 41,9 млрд рублей, на развитие здравоохранения — 34,6 млрд рублей.