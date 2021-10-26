Вашингтон, 26 октября, 2021, 19:42 — ИА Регнум. Прокуроры и адвокаты США перегружены задачей отсмотреть тысячи часов видеозаписей нападения сторонников экс-президента Дональда Трампа на Капитолий. В результате сотни судебных процессов были отложены, сообщает 26 января Reuters.

Толпа протестующих возле Капитолия США, 6 января 2021 года

После протестов 6 января осталось огромное количество видеозаписей — с камер наблюдения вокруг Капитолия, камер на форме полицейских, а также с телефонов, на которые запечатлели происходящее участники митинга.

Министерство юстиции подозревает более 650 человек. Им предъявляются обвинения от незаконного проникновения на территорию до нападения на полицейских. Министерство пытается предоставить адвокатам обвиняемых огромный объем доказательств.

Адвокаты и федеральные судьи предупредили, что задержки, вызванные необходимостью отсмотреть видеозаписи, могут нарушить права обвиняемых на скорейшее судебное разбирательство.

Напомним, что ранее Трамп подал судебный иск к представителям Конгресса США, расследующим дело о штурме Капитолия в январе 2021 года.