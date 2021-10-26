Варшава, , 16:42 — REGNUM Во вторник, 26 октября король Иорданского Хашимидского Королевства Абдалла II ибн Хусейн прибыл с визитом в Польшу. Об этом сообщает «Польское радио».

Абдалла II ибн Хусейн Kingabdullah.jo

После официальной церемонии встречи, президент Польши Анджей Дуда принял короля Абдаллу II в Президентском дворце.

Как сообщается, главы двух стран проведут переговоры «с глазу на глаз», после чего состоятся пленарные переговоры делегаций двух стран во главе с королём Абдаллой II и президентом Дудой.

Президент Польши Анджей Дуда посетил Иорданию с официальным визитом в 2016 году, где принял участие в открытии семинара по вопросам сотрудничества в области оборонной промышленности. Были достигнуты договорённости о помощи в развитии оборонной промышленности Иордании, и о поставках в страну вооружений польского производства.