Нижний Новгород, 26 октября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Нижегородские власти намерены увеличить зарплаты чиновникам на 3% с октября 2021 года. Об этом стало известно комитета по бюджету и налогам регионального законодательного собрания.

Ника Егорова Зарплата

Для этого правительство разработало проект изменений в закон о приостановке индексации выплат государственным и муниципальным служащим.

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Планируется повысить размер ежемесячного денежного вознаграждения по государственным и муниципальным должностям области и размеров окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы.

По итогам заседания комитет законодательного собрания Нижегородской области одобрил проект соответствующих изменений в законодательство.

Отметим, что последний раз зарплаты нижегородских чиновников индексировали в 2019 году — в тот раз их увеличили почти на 13%.

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