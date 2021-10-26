Белгород, 26 октября 2021, 16:49 — REGNUM Изменения в Устав Белгородской области обсудили 26 октября в профильных комитетах облдумы. В 2022 году в правительстве могут появиться министерства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе законодательного органа.
В регионе предусматривается изменение подхода к формированию состава органов исполнительной власти. В новой редакции Устава администрацию губернатора может возглавлять заместитель главы региона, а существующие департаменты заменят министерства, которые в свою очередь поделят на департаменты и отделы.
Депутаты рекомендовали областной думе принять законопроект в первом чтении и принять закон области.