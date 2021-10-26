Рига, , 16:38 — REGNUM

Вакцинация Иван Лазебный © ИА Красная Весна

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Если ранее наибольшее число случаевзаражения коронавирусом фиксировалось среди детей и молодежи в возрасте до 19 лет, то за последние две недели люди в возрасте от 30 до 39 лет «обогнали» эту возрастную группу.

Об этом сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии со ссылкой на собственные данные.

Так, за последние 14 дней выявлено 5 640 случаев заражения в возрастной группе 30−39 лет, что на 361 больше, чем в возрастной группе от 10 до 19 лет. Третье место по количеству заболевших зарегистрировано в возрастной группе от 40 до 49 лет — 5 197 случаев.

Число выявленных случаев в упомянутых трех возрастных группах составляет 52%от общего числа заражений (31 187 случай).

Наименьшее количество случаев заражения за последние 14 дней выявлено у населения старше 70 лет — 2288. Число заболевших во второй старшей возрастной группе — от 60 до 69 лет — также ниже, чем в большинстве групп.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в течение суток снизился с 1653 до 1647 случаев на 100 000 жителей.