Москва, , 16:37 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении городских доплат к пенсиям и социальным пособиям, сообщает 26 октября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Помимо пенсионеров, решение касается многодетных семей, сирот, ветеранов Великой Отечественной войны и других льготных категорий граждан — примерно 2,1 млн москвичей. Городская доплата будет проиндексирована на 4,8% с 1 января 2022 года.

После индексации сумма минимальной пенсии для неработающих пенсионеров составит 21 193 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, в предстоящие нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября школы и детские сады Москвы не будут выдавать продуктовые наборы детям-льготникам.

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