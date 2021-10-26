Таллин, 26 октября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. В поведении главы эстонского правительства Каи Каллас наблюдаются признаки паранойи. Об этом говорится в петиции с требованием ее отставки, опубликованной на сайте гражданских инициатив Эстонии rahvaalgatus.ee.

PublicDomainPictures Вакцинация

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Автор петиции, член оппозиционной Эстонской консервативной народной партии Эстонии Кенно Пыльтсам считает, что «Правительство, возглавляемое Реформистской партией, показало неспособность справиться с коронавирусным кризисом, что привело к резкому увеличению заболеваемости вирусом».

При этом, отмечается в петиции, вместо поиска диалога с обществом, правительство Каллас перешло на политику угроз в адрес недовольных и бесконечных оправданий своих действий.

«Премьер-министр Кая Каллас должна уйти в отставку. Мы не хотим видеть Реформистскую партию в новой правящей коалиции», — говорится в тексте документа.

По состоянию на утро 26 октября петицию подписали уже более 2000 человек. Таким образом, минимальное количество голосов, необходимых для передачи документа в профильную комиссию парламента страны (1000), уже достигнут.