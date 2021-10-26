София, , 16:35 — REGNUM Руководство крупнейшей болгарской профсоюзной организации — Конфедерации независимых синдикатов Болгарии (КНСБ) обратилось к правительству РБ с требованием немедленного проведения очередного этапа экономической реформы в стране. Об этом 26 октября сообщает Радио Болгария.

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

Как утверждают в КНСБ, в ближайшее время страну ждет очередной виток инфляции и безработицы, а также дальнейшего падения жизненного уровня граждан.

«Это приведет к обострению общественно-политической обстановки в государстве и массовым беспорядкам», — говорится в соответствующем заявлении.

«Единственным выходом из создавшейся ситуации является повышение заработной платы, повторная актуализация государственного бюджета и увеличение субсидий для наиболее незащищенных слоев населения», — отметил президент КНСБ Пламен Димитров.

Предполагается, что профсоюзы Болгарии сформируют специальную рабочую группу по взаимодействию с правительством премьер-министра Стефана Янева. По некоторым данным, первые переговоры активистов и членов кабмина состоятся еще до президентских и парламентских выборов, намеченных в стране на 14 ноября нынешнего года.

Напомним, в настоящее время Болгария переживает тяжелый экономический кризис, усугубившийся резким ростом тарифов на электроэнергию и газ. Согласно официальным данным, около 1,66 миллионов болгар, или 24% населения страны проживают за чертой бедности.

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