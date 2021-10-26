Тбилиси, , 16:31 — REGNUM Быший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что единственной возможностью освобождения его из тюрьмы, а равно как и «освобождения» всей страны, является активное участие его сторонников во втором туре местных выборов, сообщает 26 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Обращение к Саакашвили к грузинским СМИ было передано с помощью оппозиционного депутата Кобы Накопия. Саакашвили считает, что большое количество избирателей, пришедших на участки для голосования, не позволит правительству совершить тотальное мошенничество и обеспечит победу оппозиции во всех городах и муниципалитетах, где должен пройти второй тур выборов. Он призвал молодёжь стать оппозиционными активистами и 30 октября не дать правительству, правящей партии «Грузинская мечта» и олигарху Бидзине Иванишвили ни одного шанса для фальсификации результатов голосования.

Напомним, что 30 октября в ряде городов и муниципалитетов Грузии, включая столицу страны, должен состояться второй тур выборов в местные органы власти.