Подгорица, 26 октября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. В Черногории первой дозой вакцины против коронавируса было вакцинировано 56 процентов взрослого населения и повторно вакцинировано 52,5 процента, сообщает институт общественного здравоохранения.

Скрин видио страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Вакцинация

Первую дозу вакцины получили 255 869 человек или 41,3 процента, а вторую — 249 006 человек или 38,7 процента от общей численности населения.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.