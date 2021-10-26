Вашингтон, , 21:06 — REGNUM Американским работодателям тяжелее всего будет решить проблему нехватки рабочих. Стратеги считают, что данная проблема сохранится не смотря на рождественский сезон прибыли, сообщает 26 октября Reuters.

Безработные

Инвесторы обращают пристальное внимание на две проблемы — поиск работников и зарплата. Еще одной проблемой является глобальный сбой в цепи поставок, угрожающих сезону праздников, от которого зависит успех розничной торговли.

Предупреждения о риске поступили от компаний из нескольких отраслей, включая здравоохранение. Компания HCA Healthcare Inc заявила, что зимой могут сохраниться высокие расходы на оплату рабочей силы из-за нехватки работников.

Отметим, что сеть пиццерий Domino's Pizza ранее сообщила о неожиданном падении продаж в США, сославшись на нехватку курьеров. Компания FedEx также сослалась на высокие расходы, связанные с нехваткой персонала.

В ближайшие недели большинство компаний из списка S&P 500 предоставят инвесторам больше данных, которые укажут, как долго будет сохраняться давление на рынок труда.

Как сообщало ИА REGNUM, президент СШАДжо Байдензаверил американцев, что сможет обуздать высокую инфляцию, объявив о наращивании работы в порту Лос-Анджелеса на фоне того, как цены продолжают расти, а в цепи поставок происходят глобальные сбои, угрожающие экономике США и праздничному шоппингу.