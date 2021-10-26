Варшава, 26 октября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Польское космическое агентство (POLSA) сегодня, 26 октября, подписало соглашение с Национальным агентством по аэронавтике и использованию космического пространства США (НАСА) об участии в многосторонних программах НАСА по исследованию небесных тел, в том числе Луны и Марса. Об этом сообщает«Польское радио».

FitzFox Нучный центр НАСА

Как заявили в POLSA, присоединение к программе Artemis стало ещё одним шагом к налаживанию польского сотрудничества с США. Присоединение к программе позволяет польским учреждениям и предприятиям участвовать в освоении космоса.

Artemis — это международное соглашение, определяющее рамки сотрудничества в гражданской разведке и мирном использовании Луны, Марса и других небесных тел. Одним из направлений программы является «возвращение» человека на Луну. Ранее к программе присоединились Австралия, Бразилия, Канада, Италия, Япония, Корея, Люксембург, Новая Зеландия, Украина, ОАЭ и Великобритания.

Как заявил президент POLSA Гжегож Врохна, польские организации и предприятия уже давно сотрудничают с НАСА. «Только за последние 40 лет более 80 инструментов, спроектированных и сконструированных польскими учеными и инженерами, использовались в различных международных космических миссиях», — говорит он.

По словам Врохны, польский космический сектор экономики включает в себя около 350 предприятий. Сотрудничество с Европейским космическим агентством привело к динамичному развитию польского космического сектора. Следующим шагом станет двустороннее соглашение с США, над которым сейчас идёт работа.