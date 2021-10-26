Санкт-Петербург, 26 октября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Петербургский Водоканал завершил масштабные работы по реконструкции фонтана, расположенного на площади перед Российской национальной библиотекой. Фактически, создан новый современный фонтан. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Пресс-служба ГУП «Водоканал» Фонтан перед РНБ после реставрации

Фонтан на Московском проспекте, 165, стал десятым объектом, восстановленным Водоканалом в рамках программы по восстановлению и реконструкции городских фонтанов. Он получил масштабное преображение.

«Специалистами предприятия была разработана уникальная концепция внешнего вида и водной картины фонтана («струи»), которая при этом не нарушила сложившийся архитектурный ансамбль зданий на Московском проспекте», — рассказали в Водоканале.

Новый фонтан состоит из шести чаш и оборудован большим количеством насадок (189 штук). Рабочие полностью разобрали старую конструкцию, а затем выполнили работы по прокладке новых водопроводных и канализационных сетей к сооружению, по гидроизоляции фонтана, выполнили монтаж насосного оборудования и фильтровальной установки. Кроме того, теперь сооружение будет работать в светодинамическом режиме.

«Реконструкция фонтана завершена, нарушенное благоустройство восстановлено. Радовать жителей и гостей города он начнет в следующем фонтанном сезоне в 2022 году», — подытожили в пресс-службе.