Москва, 26 октября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Доля инвестиций нерезидентов в российские облигации федерального займа (ОФЗ) в сентябре 2021 года увеличилась до 21,6% с 21,4% в августе. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

В абсолютном выражении объём вложений нерезидентов в сентябре вырос на 79 млрд рублей, или на 2,4% и на начало октября составил 3,383 трлн рублей. При этом общий объём рынка российских ценных бумаг увеличился до 15,633 с 15,446 трлн месяцем ранее.

Напомним, на начало 2021 года доля нерезидентов в российских ОФЗ составляла 23,3%, а на начало 2020 года — 32,2%.