Таллин, 26 октября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer провели учения в воздушном пространстве Эстонии, сообщила пресс-служба генштаба сил обороны Эстонии.

Армия Эстонии

С земли действия американских летчиков координировали авианаводчики эстонских вооруженных сил. В Эстонию самолеты ВВС США прилетели с авиабазы Ферфорд в Великобритании.

В ходе тренировок отрабатывалось взаимодействие сухопутных и военно-воздушных сил: в задачи авианаводчиков входило наведение и корректирование авиаударов по целям на переднем крае возможного фронта боевых действий.

Как отмечается в сообщении, Соединенные Штаты Америки проводят подобные учения на постоянной основе для проверки собственной боеготовности, аналогичные тренировки также способствуют повышению уровня подготовки военных специалистов стран-членов НАТО.

B-1B Lancer — американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, который создавался для прорыва эшелонированной ПВО противника на малых высотах. Самолет построен с применением радиопоглощающих материалов, помимо этого машина оснащена средствами радиоэлектронной борьбы.

Максимальная дальность полета бомбардировщика без дозаправки составляет 7 400 километров, он способен летать на сверхмалых высотах (60 метров) на скорости в 0,9 Маха (1 080 км/ч).