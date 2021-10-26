Подгорица, , 16:23 — REGNUM В настоящее время в больницах Черногории проходят лечение 348 больных с коронавирусом, сообщает институт общественного здравоохранения. Из общего числа активных заболевших 8,67 процента находятся в стационаре.

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Число госпитализированных в восемь раз больше, чем в пятницу, 22 октября.

В Клиническом центре Черногории находятся 132 пациента с инфекцией COVID-19, 59 с угрозой для жизни.

По последним данным института общественного здравоохранения, в Черногории зарегистрировано 4012 активных случаев коронавируса.